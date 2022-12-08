Во Владимирской области осудили медработников за подделку сертификата о вакцинации. В Судогде два...

Во Владимирской области осудили медработников за подделку сертификата о вакцинации.В Судогде два медицинских работника обвинялись в подделке официальных документов и мелком взяточничестве. Медики брали деньги за оформление поддельных сертификатов о вакцинации от ковида, сообщает пресс – служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Имея доступ к необходимым документам, женщины оформили поддельный электронный сертификат, подтверждающий вакцинацию. В деле фигурирует один подобный случай. Благодарный «пациент» рублем одарил обеих. Судя по всему сумма была небольшой. Обвинение расценило данный факт как «мелкое взяточничество».Суд признал одну из медработников виновной и на 10 месяцев установил для нее определенные ограничения. Судья учла явку с повинной женщины, наличие у нее малолетнего ребенка и др. обстоятельства.А в отношении второго медработника уголовное дело прекращено в связи с возмещением ущерба и заглаживанием причиненного преступлением вреда. Ее оштрафовали на семь тысяч рублей.Фото www.pxfuel.com/