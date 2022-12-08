Осужденный из корыстной заинтересованности в 2021 году передал должностному лицу органа...

Осужденный из корыстной заинтересованности в 2021 году передал должностному лицу органа миграционного контроля 80 000 рублей за признание иностранцев носителями русского языка при отсутствии на то оснований.В ходе судебного заседания вину подсудимый признал. И получил условно 3 года лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 400000 рублей, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Были учтены положительные сведения о личности виновного, наличие малолетнего ребенка, наличие у подсудимого заболеваний, осуществление ухода за больной супругой.Фото https://www.pxfuel.com/