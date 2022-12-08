Во Владимирской области произошла массовая гибель рыбы В Муромском районе на участке реки Выжга в...

Во Владимирской области произошла массовая гибель рыбыВ Муромском районе на участке реки Выжга в районе с.Чаадаево произошла массовая гибель рыбы. Прокуратура организовала проверку.Выяснилось, что в реку попадают стоки, источником которых, предположительно, стало одно из местных предприятий.Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод реки показали превышение предельно допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Экспертиза Владимирского отдела ФГБУ "Главрыбвод" показала, что экологии нанесен значительный ущерб, с учетом ценности утраченной акватории, площади распространения загрязняющих веществ, количества уничтоженных (поврежденных) водных биологических ресурсов.По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам).Фото: www.pxfuel.com