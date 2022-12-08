Ему было 68 лет.

Во Владимирской области умер ветеран войны в Афганистане Анатолий Цвеловский. Ему было 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Коврова.Ковровчанин родился в 1954 году в Горьком (Нижний Новгород). В 1975 окончил Рязанское военное училище. В 1980 году он отправился в Афганистан добровольцем, где командовал ротой мотострелкового полка. Мужчина награждён медалью «За отвагу».Анатолий стоял у истоков региональной организации «Воин», которая объединяет участников различных вооруженных конфликтов. По его инициативе издана книга памяти о горожанах, которые участвовали в боевых действиях.Прощание состоится 8 декабря в Храме Феодоровской иконы Божией Матери. Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшего.