В 33-ем регионе подсветка для «зебр» закупается впервые.

Во Владимирской области установят 20 проекционных дорожных переходов. В 33-ем регионе подсветка для «зебр» закупается впервые.Как рассказали во «Владупрдоре», до конца года проекционные системы дорожной разметки появятся над необорудованными светофорами пешеходниками. Если эксперимент признают удачным, то идею распространят на весь субъект.Ожидается, что над дорогой появятся светодиодные прожекторы, проецирующие на проезжую часть дорожную разметку. Световой коридор дублирует пешеходный переход. Водители замечают человека и современную дорожную разметку за 150 метров.«Как показывает практика, мера – действенная. В первую очередь следует рассмотреть недорогие варианты таких разметок, чтобы максимально покрыть территорию региона», – подчеркнул губернатор на совещании по повышению безопасности дорожного движения.Добавим, что по данным Белого дома, в текущем году в регионе произошло на 7% меньше аварий со смертельным исходом, на 3% сократилось число наездов на людей.