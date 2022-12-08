Во Владимирской области в пятницу будет пасмурно и снежно. Солнце 9 декабря будет редко...

Во Владимирской области в пятницу будет пасмурно и снежно.Солнце 9 декабря будет редко показываться из-за облаков. С середины дня и до его окончания будет идти снег.Максимальная температура днем - 4 градуса. При этом вечер обещает быть теплее, чем утро.Атмосферное давление будет падать, предупреждают синоптики - с 752 до 749 мм ртутного столба.В старину в Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки — следует ожидать сильных вьюг и морозов.Фото https://www.pxfuel.com/