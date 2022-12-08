УФСБ России по Владимирской области задержали осужденного вязниковской ФКУ ИК-4 УФСИН России за пропаганду осуществления террористической деятельности на территории Сирии. По версии

УФСБ России по Владимирской области задержали осужденного вязниковской ФКУ ИК-4 УФСИН России за пропаганду осуществления террористической деятельности на территории Сирии. По версии следствия, на фоне личных идеологических убеждений обвиняемый регулярно высказывался о необходимости проведения боевых действий в Сирии. Дабы пресечь пропаганду, мужчину задержали, от него получены признательные показания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за