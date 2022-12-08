жилые комплексы умными технологиями и услугами связи. Цифровые технологии всё больше проникают в...

жилые комплексы "умными" технологиями и услугами связи.Цифровые технологии всё больше проникают в нашу жизнь. Новые возможности уже оценили жители новостройки в Коврове. О сервисах, которые позволяют существенно облегчить исполнение бытовых потребностей, расскажет Максим Калашников.12 камер внутреннего и наружного видеонаблюдения и умные домофоны. Многоквартирный дом на улице Ореховой - первый в Коврове, где внедрены сервисы цифровой платформы "Ключ" от "Ростелекома". Умные технологии позволяют хозяевам квартир и управляющей компании в любой момент наблюдать за происходящим внутри подъездов, на лифтовых площадках и придомовой территории. Региональный филиал "Ростелекома" тесно сотрудничает с застройщиками, обеспечивая жилые комплексы "умными" технологиями и услугами связи.Игорь Маковоз, генеральный директор компании-застройщика "CG Development":- Ещё на стадии проектирования дома на Ореховой мы приняли решение грамотно подойти к проработке вопроса планирования пространства дома. Именно это отличает наш дом от рядом стоящих внешне похожих домов. Такой подход строительства мы применяем на всех своих объектах, в том числе на жилом комплексе "Вместе", который находится в активной стадии строительства и будет сдан уже следующей зимой. Благодаря системам видеонаблюдения и умной домофонии мы можем предложить жильё иного качества для города, создавая комфортные и безопасные пространства для жизни.Управлять сервисами "Умный домофон" и "Комплексное видеонаблюдение" можно с помощью мобильного приложения. Даже если хозяев нет дома. Камеры покажут тех, кто звонит в дверь или просто проходит мимо. Также пользователи могут удалённо общаться по видеосвязи с гостями, дистанционно открывать им дверь или создавать временный код, с помощью которого посетители могут самостоятельно попасть в подъезд.Мария Кудрякова, дольщик квартиры в доме №20 по улице Ореховая:- При выборе жилья мы, прежде всего, опирались на комфорт и безопасность. И очень приятно, что застройщик позаботился об этом. Мы уже получили ключи от своей квартиры и делаем там ремонт. И в этом нам помогает "Умный домофон". Я могу создавать временные коды для наших строителей и смотреть, когда они приходят и уходят. Также по видеокамерам я могу наблюдать за своими детьми с любой стороны дома. Это очень нам помогает.Изображение с камер доступно как в режиме реального времени, так и в записи. В облачном хранилище видео будет храниться не меньше недели.Арам Селимян, руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями ПАО "Ростелеком":- Уже более 15 тыс. жителей Владимирской и Ивановских областей могут использовать сервисы "Ростелеком Ключ". И вот ещё один дом пополнил этот список. Важно отметить, что "Ростелеком" даже после сдачи дома в эксплуатацию продолжает техническое обслуживание и поддержку систем, которые реализовала."Ростелеком Ключ" - это многофункциональный сервис, который также включает умный шлагбаум и умные счётчики. Все системы собраны на одной платформе и и доступны жителям в приложении для смартфона.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.