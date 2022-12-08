Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете иностранцам и лицам без гражданства прибегать к услугам суррогатного материнства в России. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил читателей своего телеграм-канала за поддержку инициативы и обратную связь.

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете иностранцам и лицам без гражданства прибегать к услугам суррогатного материнства в России. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил читателей своего телеграм-канала за поддержку инициативы и обратную связь."Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", – Володин.Для состоящих в браке российских граждан и одиноких женщин возможность суррогатного материнства сохраняется. Также запрет не распространяется на случаи, когда гражданин РФ состоит в браке с иностранцем.Ребенок, появившийся на свет в России благодаря суррогатному материнству, приобретает гражданство РФ по рождению. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.Ранее депутаты о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Нарушители заплатят штрафы в размере до 10 миллионов рублей. Решение позволит защитить будущее нашей страны и детей, заявил Володин.Для нарушителей из числа физлиц штрафы составит от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 100 до 800 тысяч. Юридическим лицам грозит от 800 тысяч до пяти миллионов рублей штрафа или приостановка деятельности.