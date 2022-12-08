В столице продолжается строительство транспортных и социальных объектов, переселение людей из ветхого жилья, реорганизация промзон и другие программы развития, рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, в 2023 году экономика города перейдет к росту.

В столице продолжается строительство транспортных и социальных объектов, переселение людей из ветхого жилья, реорганизация промзон и другие программы развития, рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, в 2023 году экономика города перейдет к росту.Не останавливать развитиеВ условиях беспрецедентного санкционного давления Москва не остановила ни одну программу развития. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала "ТВ Центр"."Мне сейчас задают вопрос: "А вот реновацию, наверное, сейчас остановите?" — не остановим. "Вот вы сейчас остановите строительство метро" — не остановим. Ничего мы нигде не уменьшили и не отступили ни на шаг. Вы же видите, как мы работаем", — подчеркнул Собянин.Мэр отметил, что даже в текущей ситуации по ряду отраслей столичной экономики наблюдается положительная динамика. Например, обрабатывающая промышленность закончит 2022 год с ростом в 10%. Градоначальник считает, что в следующем году на положительный тренд выйдут отрасли торговли, общепита и услуг."Мое правило и правило Правительства Москвы — несмотря ни на какие проблемы, не останавливать развитие. Наши инфраструктурные проекты — это мощный толчок развития экономики в целом", – заявил Собянин.Помочь бизнесуСущественную роль в развитии московской экономики играют меры поддержки бизнеса. Предприятия получают льготные инвестиционные займы, субсидирование кредитных ставок. Для отдельных отраслей разработаны точечные меры помощи.Москва разрабатывала меры поддержки совместно с правительством России. Для секторов экономики, оказавшихся наиболее подверженными санкциями, вводились дополнительные программы помощи.Сегодня в столице разработано и введено в действие около 80 мер поддержки предприятий, уточнил Собянин. Мэр регулярно встречается с представителями бизнеса для оперативного решения вопросов.Опыт поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса был использован в 2022 году. "Все те механизмы, которые были наработаны во время пандемии, во время санкционной этой войны были включены незамедлительно", – сообщил градоначальник.Отметить Новый год и поддержать армиюВ условиях санкций и продолжающейся специальной операции встал вопрос о формате празднования Нового года в Москве. сами жители столицы на портале "Активный гражданин".Москва отказалась от больших уличных концертов, но полноценно отпразднует Новый год. По договоренности с бизнесом доходы пойдут на поддержку семей военнослужащих и их детей и на восстановление новых территорий, рассказал Собянин.Градоначальник отметил, что доходы от новогодних мероприятий будут гораздо больше, чем от экономии на их проведении. Это поддержит общепит, торговлю и другие отрасли столичной экономики, убежден он.***Напомним, что 2 ноября Мосгордума приняла бюджет на 2023-2025 годы. В нем заложены средства на дальнейшую поддержку бизнеса. Город импортозамещающие и инновационные производства, создавать все более благоприятные условия для туризма, предоставлять компаниям льготные займы и многое другое.