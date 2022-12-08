За январь-ноябрь этого года ВТБ направил на реализацию собственных социальных программ около 3 млрд рублей. Банк оказывает поддержку семьям в рамках стратегической инициативы «Семейный ..

За январь-ноябрь этого года ВТБ направил на реализацию собственных социальных программ около 3 млрд рублей. Банк оказывает поддержку семьям в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал».Семьям с детьмиС начала года ВТБ направил почти 300 млн рублей на поддержку семей с детьми. В том числе банк дополнительно перечислил более 220 млн рублей семьям, получившим на карту ВТБ федеральные детские выплаты, в том числе новые выплаты на ребенка в возрасте 8-17 лет. Кроме того, благодаря поддержке банка только за этот год 1,2 тыс. многодетных семей сэкономили на ипотечных платежах около 50 млн рублей.Также ВТБ за свой счет оформлял страховки для детей и их родителей. Более 50 тыс. детей получили от банка финансовую защиту на случай критических заболеваний либо от травм на время летнего отдыха по госпрограмме. Тех, кто впервые получил детские пособия на карту банка, ВТБ бесплатно застраховал от действий мошенников – на эти цели банк направил 30 млн рублей из собственных средств. Осенью при покупке туров в рамках госпрограммы туристического кешбэка ВТБ за свой счет оформлял страховку от несчастных случаев для всей семьи на время путешествия.Старшему поколениюКлиентам, получающим пенсионные выплаты на карту ВТБ, банк оказывает финансовую помощь и ежемесячно начисляет 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей. С начала года выплаты дополнительного процента составили 1,7 млрд рублей. Банк также поддержал клиентов старшего поколения, которые перевели зачисление пенсии на карту ВТБ, единовременными выплатами почти на 900 млн рублей. Также ВТБ за свой счет оформил страховки карт пенсионеров от мошенников.Общий объем помощи старшему поколению за год - около 2,6 млрд рублей.Семейный капитал«Сегодня ВТБ – активный участник системы социальной поддержки. Мы создаем сервисы и обеспечиваем инфраструктуру для бесперебойного и надежного доступа к государственным услугам для наших клиентов. Через онлайн-сервисы банка можно зарегистрироваться на Госуслугах, оформить налоговый вычет и получение пенсии, подать заявление на распоряжение материнским капиталом и узнать о положенных выплатах. При этом с 2021 года мы развиваем собственные программы помощи клиентам, и с учетом процентов по счету для пенсионеров суммарно уже направили на эту инициативу почти 5 млрд рублей. В следующем году семейный капитал останется одним из основных стратегических приоритетов ВТБ», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.ВТБ запустил стратегию семейного капитала в июне 2022 года. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.