Российский певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, дал откровенное интервью.

Российский певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, дал откровенное интервью.Главное открытие 2022 года Шаман рассказал о личном. Мало кто знает, что у молодого артиста уже есть восьмилетняя дочь Варвара. Девочку родила первая супруга Шамана.Артист признался, что редко видит дочь, но каждый раз старается создать для девочки праздничное настроение, сообщает . Сейчас дочь шамана ходит во второй класс и живет со своей матерью в родном городе артиста Новомосковске Тульской области.SHAMAN отметил, что разговаривает с дочерью на взрослые темы, например о том, кем она хочет стать. Исполнитель хитов "Я русский" и "Встанем" уверен, что этот вопрос надо задавать ребенку постоянно, и тогда он начнет анализировать себя с раннего возраста."Как только задаешь этот вопрос, ты запускаешь механизм, шестеренки начинают у человека крутиться. Один раз шарик катнешь, второй раз, третий. Потом человек сам начинает действительно как-то эту мысль культивировать. А кем я хочу быть, чем я хочу заниматься, что я люблю. И вот я задаю этот вопрос и жду ответа. Пока не дождался..." – рассказал Шаман.Певец добавил, что воспитывать ребенка можно только на собственном примере. Шаман уверен, что ребенок обязательно будет копировать поведение своих родителей. "Для нее я самый лучший, самый сильный, самый большой, самый светлый", – отметил певец.