Перед судом предстанет житель Владимира, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника...

Перед судом предстанет житель Владимира, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 4 ноября 2022 года мужчина был остановлен сотрудниками ДПС. Они заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения.Проведенное исследование в наркологическом диспансере подтвердило подозрения полицейских.После разъяснения последствий совершенного административного правонарушения обвиняемый нанес сотруднику ДПС удар головой. Вред здоровью от удара оценивается как легкий.За применение насилие в отношении сотрудника полиции заведено уголовное дело. Оно направлено в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com