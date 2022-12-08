За то, что полицейский ему разъяснял последствия езды за рулем в нетрезвом виде.

В суд передали уголовное дело, возбужденное на жителя Владимира. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому.Следователи рассказывают, что ночью 4 ноября 2022 года полицейские доставили мужчину в Областной наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования. Экспертиза показала, что водитель, ранее находившийся за рулем, был пьян.После того, как работники ДПС стали разъяснять мужчине последствия езды за рулем в нетрезвом виде, одного из них он ударил своей головой. В итоге сотруднику был причинен легкий вред здоровью.Следователи собрали достаточно доказательств виновности мужчины. В ближайшее время дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде города Владимира.