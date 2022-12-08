Куда уходят деньги? Жители дома №32 на улице Мира бьют тревогу. Несколько месяцев с них собирают средства вроде как на капитальный ремонт крыши. Платят в основном все исправно, отдают

Куда уходят деньги? Жители дома №32 на улице Мира бьют тревогу. Несколько месяцев с них собирают средства вроде как на капитальный ремонт крыши. Платят в основном все исправно, отдают ежемесячно по 2-3 тысячи рублей. Задача – накопить 2 миллиона 300 тысяч. Но не сразу люди почуяли неладное. В платежках сумма есть, но нет расчетного счета.