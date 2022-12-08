Жители Владимирской области могут посылать письма и посылки в зону СВО по единому почтовому...

Жители Владимирской области могут посылать письма и посылки в зону СВО по единому почтовому адресу.По решению Министерства обороны РФ для отправки писем, бандеролей и посылок участникам специальной военной операции через отделения «Почты России» создан специальный адрес: 103400, Москва-400. На почтовом отправлении также обязательно нужно указать номер войсковой части и ФИО адресата, сообщает военный комиссариат Владимирской области.В соответствии с утверждёнными стандартами к отправке разрешены письма весом до 20 г, бандероли – до 2 кг и посылки – до 10 кг. Доставку почтовых отправлений в части, в которых бойцы выполняют задачи СВО, обеспечат подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооружённых сил Российской Федерации.Номера воинских частей можно узнать в военных комиссариатах по месту призыва, от самих военнослужащих или по телефону круглосуточной «горячей линии», созданной в военном комиссариате Владимирской области: (4922) 40-15-65.Военнослужащие также имеют возможность отправлять личные письма домой. Для этого они обеспечиваются почтовыми конвертами и письменными принадлежностями. При этом важно учитывать порядок и правила ведения такой переписки, в том числе запрет на распространение сведений, относящихся к государственной тайне и к информации ограниченного доступа.Кроме того, для связи бойцов с родственниками в зоне проведения специальной военной операции развёрнуты точки доступа к услугам междугородной телефонной связи, сообщает пресс-служба областной администрации.Фото: https://avo.ru