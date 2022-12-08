Жители Владимирской области отдали более 16 миллионов рублей аферистам за неделю. Согласно...

Жители Владимирской области отдали более 16 миллионов рублей аферистам за неделю.Согласно полицейской статистике, за неделю на территории Владимирской области совершено еще 44 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, то есть интернет- или телефонные мошенничества.Среди потерпевших и пенсионеры, и молодые люди. За семь дней граждане отдали аферистам более 16 миллионов рублей.Поверив неизвестному, выдававшему себя за сотрудника банка и сообщившего о сомнительных движениях по расчетному счету, 43-летняя жительница Мурома лишилась своих сбережений. Фейковый менеджер, получив доступ к мобильному приложению банка и подключив вирусную программу, лишил потерпевшую 1 780 000 рублей.В аналогичной ситуации оказалась 82-летняя жительница города Владимира. Лжесотрудник банка, которому потерпевшая сообщила необходимыереквизиты, чтобы перевести деньги на «безопасный счет», обратил в свою пользу более 3 000 000 рублей.Полмиллиона рублей отдала аферистам 76-летняя жительница города Гусь – Хрустальный. Пожилая женщина поверила позвонившему ей «правоохранителю» и передала деньги аферисту, пообещавшему спасти ее дочь от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.На сегодняшний день широкое распространение получили две мошеннические схемы, напоминает пресс-служба УМВД по Владимирской области:- Обман по телефону, связанный с требованием денежных средств за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.- Телефонный звонок от «сотрудника банка» с сообщением о якобы подозрительных финансовых операциях по вашему расчетному счету или попытке оформления кредита по вашим паспортным данным.Мошенники предложат передать деньги прибывшему курьеру или перевести на указанные аферистом реквизиты.Не поддавайтесь на сомнительные предложения. Под любым предлогом прекратите разговор и свяжитесь с родными.Фото: 33.мвд.рф