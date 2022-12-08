Власти перестали начислять ей деньги из-за того, что женщина долгое время не получала выплату.

Жительница Владимира отсудила пенсию за 11 лет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С декабря 2011 года женщине прекратили выплачивать трудовую пенсию по старости. Основанием стало длительное неполучение средств. По семейным обстоятельствам пожилая женщина отсутствовала по месту регистрации. У почтальона не было возможности передать ей деньги. Однако право на их выплату у пенсионерки сохранилось.Вернувшись домой, она получила от властей предложение получить средства за последние три года. Женщина не согласилась с решением и пошла в прокуратуру. В итоге Фрунзенский районный суд обязал перечислить жительнице Владимира более миллиона рублей, которые набежали с 2011 года. Решение пока не вступило в законную силу. Кроме того, прокуратура передаст материалы проверки в СУ СК для возможного возбуждения уголовного дела.