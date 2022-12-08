Жительнице Владимира отказались выплатить пенсию, которую она не получала более 10...

Жительнице Владимира отказались выплатить пенсию, которую она не получала более 10 лет.Прокуратура города Владимира провела проверку по обращению местной жительницы, в ходе которой установлено, что с декабря 2011 года ей не выплачивают пенсию.Как выяснили во владимирском Пенсионном фонде, пенсионерка длительное время не получала положенные ей деньги, отсутствовала по месту жительства.Впоследствии она обратилась в Пенсионный Фонд, где ей было предложено выплатить пенсию не за весь период ее неполучения, а только за последние три года. С данным решением пенсионерка не согласилась и обратилась в органы прокуратуры.Прокуратура обратилась во Фрунзенский районный суд с требованием к Отделению Пенсионного Фонда о возобновлении выплаты заявительнице трудовой пенсии с момента ее прекращения.Суд восстановил право женщины на получение пенсии с момента ее прекращения, а также взыскал в её пользу компенсацию морального вреда. Размер накопившегося долга превысил 1 миллион рублей.Пресс-служба областной прокуратуры также информирует, что материалы прокурорской проверки планируются к передаче в следственные органы.Фото: Pexels.com