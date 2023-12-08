Активисты Народного фронта решили проверить игровые автоматы с мягкими игрушками Активисты...

Активисты Народного фронта решили проверить игровые автоматы с мягкими игрушкамиАктивисты Народного фронта решили проверить игровые автоматы с мягкими игрушками - на предмет безопасности последних. Правда, для того, чтобы добыть хотя бы одну, им пришлось сделать около сотни попыток.- Утку надо, утку!В итоге удалось достать утку и осьминога. И к обоим у активистов возникли вопросы. Оператор горячей линии, указанной на аппарате, пояснить где, кем и из каких материалов изготовлены плюшевые питомцы не смогла.Юлия Варакина, координатор по экспертно-проектной работе Народного фронта Владимирской области:- Мы убедились, что данные игрушки вызывают достаточно. Во-первых не всегда внешний вид игрушки соответствует содержанию игрушки самой, во-вторых ни на одной игрушке мы не нашли ни одной бирочки, которая рассказала бы нам о том, из чего состоит игрушка, что у нее внутри. Поэтому на данный момент непонятно, насколько такие игрушки безопасны для наших детей.Утка и осьминог теперь попадут в лабораторию Роспотребнадзора, где над ними проведут опыты.Согласно опросу активистов Народного фронта, лишь 60 процентов родителей внимательно присматриваются к внешнему виду приобретаемых или выигранных ими игрушек.