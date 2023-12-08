Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области растет количество заболевших ОРВИ– Во Владимирской области стало меньше безработных– Владимирская область представила елку на
<a href="https://33live.ru/novosti/08-12-2023-dajdzhest-obshhestvo-08122023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 08.12.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области растет количество заболевших ОРВИ– Во Владимирской области стало меньше безработных– Владимирская область представила елку на
[url=https://33live.ru/novosti/08-12-2023-dajdzhest-obshhestvo-08122023.html]Дайджест (общество) 08.12.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области растет количество заболевших ОРВИ– Во Владимирской области стало меньше безработных– Владимирская область представила елку на