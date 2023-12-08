Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области растет количество заболевших ОРВИ– Во Владимирской области стало меньше безработных– Владимирская область представила елку на

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области растет количество заболевших ОРВИ– Во Владимирской области стало меньше безработных– Владимирская область представила елку на выставке «Россия» в Москве– Владимир признан лучшим городом туристической сувенирной продукции