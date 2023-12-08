Историк Олег Пленкин представил Владимирскую область на масштабном научном форуме в...

Историк Олег Пленкин представил Владимирскую область на масштабном научном форуме в Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге сегодня открылись Таврические чтения. Их принимает знаменитый Таврический дворец северной столицы. 17-ая ежегодная научная конференция посвящена проблемам парламентаризма.В центре внимания учёных - и современность и, конечно, исторический аспект.Нашу область на масштабном научном форуме представил владимирский историк Олег Пленкин. Главная тема его исследований - думцы от Владимирской губернии. Представительство Владимирской губернии состояло из 6 депутатов. Всего за 4 созыва нашу губернию представляли 23 человека.Олег Пленкин, историк:- Если говорить о первой Государственной Думе, то наиболее яркими именами там были Иван Павлович Алексинский. Это знаменитый хирург и политический деятель. Михаил Герасимович Комиссаров и Кирилл Кириллович Черносвитов. Черносвитов, помимо первой Думы, представлял Владимирскую губернию во второй и в третьей Думе. Во второй Государственной Думе очень ярким именем был Николай Михайлович Иорданский.В Санкт-Петербурге будет представлена и передвижная выставка от нашей области. Над ней Олег Пленкин работал вместе с известным владимирским краеведом Галиной Мозговой. Какие уникальные документы и снимки представлены? Каким был вклад владимирских думцев? Не пропустите интервью с исследователем сегодня на России-24 в выпуске в 21.00.