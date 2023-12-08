Избирательная комиссия Владимирской области провела семинар-совещание с региональными отделениями...

Избирательная комиссия Владимирской области провела семинар-совещание с региональными отделениями политических партий.На нем обсудили итоги единого дня голосования 10 сентября 2023 года и подготовку к новому электоральному циклу. Выборы президента Российской Федерации, напомню, состоятся 17 марта 2024 года.В этом году впервые в регионе прошло электронное голосование. Системой воспользовался каждый шестой из числа проголосовавших 38-ми тысяч человек. На выборах президента дистанционное голосование также останется.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Проблема явки - она наша общая. Я о ней говорю давно. Сейчас в преддверии основной кампании, которую мы будем проводит в течение ближайших 99 дней, Этот вопрос будет очень очень серьезным и немаловажным.