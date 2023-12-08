Ласковая хулиганка Мотя мечтает обрести любящую семью И в завершение выпуска - традиционная...

Ласковая хулиганка Мотя мечтает обрести любящую семьюИ в завершение выпуска - традиционная рубрика "Хочу домой".Номер телефона ответственного волонтёра: 8-902-882-63-03Обрести любящую семью давно мечтает милая и ласковая хулиганка Мотя. Волонтёры познакомились с ней, когда она в ужасных условиях была на передержке, но даже после этого не перестала верить людям и оставалась на позитиве. Даже на фотографиях видно, какая Мотя улыбчивая и игривая.С Мартином, одним из подопечных, у них вечные гонки, а в перерывах - обнимашки с волонтёрами. Идеальный хвостатый друг. Моте - около года, она среднего размера, стерилизована, привита и обработана.