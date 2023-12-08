Главной темой первого дня IV Владимирского инвестиционного конгресса стало развитие внутреннего туризма. 7 декабря в регионе начал свою работу ежегодный экономический форум. Уже по

Главной темой первого дня IV Владимирского инвестиционного конгресса стало развитие внутреннего туризма. 7 декабря в регионе начал свою работу ежегодный экономический форум. Уже по сложившейся традиции, он проходит в Суздале. Среди его участников губернатор Александр Авдеев, а также председатель Заксобрания области Ольга Хохлова. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Наша главная задача сегодня – как можно