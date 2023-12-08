Оригинальная ёлка украшает улицу Большую Московскую во Владимире Ёлки-палки - предновогодние. Во...

Оригинальная ёлка украшает улицу Большую Московскую во ВладимиреЁлки-палки - предновогодние. Во Владимире "замечено" праздничное дерево, которое точно претендует на оригинальность. Необычная ёлка украсила улицу Большую Московскую.Игорь Кравченко, антиквар:- Оригинальна тем, что она из палок. Держит форму и на неё можно развешивать игрушки и привлекать внимание. Когда ставишь такую ёлочку, ты оберегаешь настоящие деревья и сохраняешь их.Оригинальная ель, по словам антиквара Игоря Кравченко, во Владимир переехала из Суздаля. Это творение мастера по имени Наталья. Ель - ее высота около 170 сантиметров- полностью собрана из палок и сучков. Конструкцию "держит" прочный металлический каркас. На него "нанизывали" все элементы. "Технологией сборки" в случае необходимости готовы поделиться.