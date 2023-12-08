Роман Мирошниченко и Марко Мендоса рассказали в интервью Вестям, как принимают артистов за...

Роман Мирошниченко и Марко Мендоса рассказали в интервью "Вестям", как принимают артистов за рубежомВ концертном зале областной филармонии сегодня выступят один из самых титулованных гитаристов двадцать первого века Роман Мирошниченко и экс-участник известной британской группы Whitesnake Марко Мендоса. Совместно с Камерным струнным оркестром филармонии они представят совместный проект "Viva La Rock" - "Да здравствует рок".Концерт, который начнется в 18.30, станет настоящим событием для ценителей рока, ритм-н-блюза и джаз-фьюжна.А как принимают артистов за рубежом? Как работает культура отмены и коснулась ли она самих музыкантов? Роман Мирошниченко и Марко Мендоса стали гостями студии Вестей. С ними беседовала Яна Тарасова.