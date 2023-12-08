Смотрите Вести в 21.05: Сотрудники прокуратуры требуют от подрядчика ускориться.
- Снова в...
Смотрите "Вести" в 21.05: Сотрудники прокуратуры требуют от подрядчика ускориться.
- Снова в школу
Когда откроет свои двери новый корпус 15-ой школы в Гусь-Хрустальном? Сотрудники прокуратуры требуют от подрядчика ускориться.
- Догазификация области.
В Гусь-Хрустальном районе запущен новый межпоселковый газопровод.
- Мягкий контроль
Активисты Народного фронта взялись за игрушки из автомата.. Или, точнее, попробовали взяться... Есть ли документы у Хагги Вагги, осьминога и утки?