Мэр Москвы поддержал решение действующего президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок.

Мэр Москвы поддержал решение действующего президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок.Собянин пожелал главе государства победы. Он отметил, что с Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости.Градоначальник заявил, что у президента есть четкое представление о настоящем и будущем страны."Он принимает решения и несет за них ответственность. Всë это — качества настоящего лидера", – сказал мэр Москвы.Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Голосование назначено на 17 марта 2024 года.