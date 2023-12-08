В Гусь-Хрустальном межрайонная прокуратура провела проверку строящегося корпуса школы №15. Почему...

В Гусь-Хрустальном межрайонная прокуратура провела проверку строящегося корпуса школы №15.Почему сорвались сроки и когда наконец школа примет учеников. Об этом далее.Без парт и учеников - в таком виде новый корпус 15 школы в Гусь-Хрустальном находится до сих пор. Хотя открыть свои двери для трехсот ребят из начальной школы она должна была первого сентября. Школьникам по-прежнему приходиться учиться в две смены.Александр Ширков, первый заместитель главы администрации г. Гусь-Хрустальный:- При реализации он позволит нам ликвидировать вторую смену, в действующем корпусе сегодня 15 школы. Поэтому я как и житель, являюсь родителем тоже понимаю что обучение наших детей должны проводиться в одну смену.Строит объект компания "ГрандХит". Контракт на сумму почти в триста миллионов был подписан в августе прошлого года. Новый срок сдачи объекта - до 29 декабря этого года. Чтобы укорить строительство, его разделили на 50 этапов. Но подрядчик, по всей видимости, всё равно не успевает. На объекте сейчас работает 23 человека.Максим Купринов. технический директор ООО "ГрандХит":- Были сложности при подготовке стройплощадки, то есть это заняло определенный срок. Потом у нас идет, был пересчет стоимость смет по объекту потому что есть подорожание по стройматериалам. Фактическая готовность процентов около 60-65.В связи нарушением сроков строительства, подрядчику было внесено представление. После его рассмотрения, работа активизировалась и был заключен договор на сопровождение строительства авторским надзором.Евгений Рыгалов, Гусь-Хрустальный межрайонный прокурор:- Подрядчику объявлялось предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства а также мы вносили представление о необходимости накрашивания темпов строительства с целью сокращения отставания от графика.Прокуратура и администрация города сейчас в плотном контакте с подрядчиком, каждую неделю они выезжают на объект. Цель достоить школу в максимально короткий срок.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"