В Суздале обсудили будущее туризма во Владимирской области в свете предстоящего тысячелетия...

В Суздале обсудили будущее туризма во Владимирской области в свете предстоящего тысячелетия города-музея.Диалог власти,бизнеса и общества. В Суздале состоялось пленарное заседание - "Туризм.Формирование среды гостеприимства и впечатлений". Организатором мероприятия выступил туристский информационный центр Владимирской области, в рамках 4-го инвестиционного конгресса. О том, как это было, расскажет Мария Рябова.Владимирская область - регион со смыслом! И с этим утверждением не поспоришь.Николай Валуев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры:- Это удивительный вообще регион, с историей, которая еще ждет миллионов, миллионов туристов.В самом туристическом сердце региона, на площадке "Суздаль Арена", развернулся диалог власти,бизнеса и общества. Главная тема - развитие туризма и формирование гостеприимной среды и впечатлений. Например, активно развивают во Владимирской области автотуризм, расширяя до 4 полос трассу Владимир - Суздаль. Среди прочего - еще одно, новое для региона направление, водный туризм.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- У нас есть Каменка, есть Нерль, есть Клязьма, есть Ока. И мы планируем развивать на этих реках, как раз, водный туризм, с помощью таких современных вариантов перемещения и проживания , как хаусботыМария Рябова:- В преддверии - тысячелетие Суздаля.Приток туристов в следующем году ожидаем. Разработкой фирменного стиля города-музея занималась студия Артемия Лебедева.Чтобы передать культурный код города, дизайнеры вдохновлялись его историей. Так, в логотипе читается герб Суздаля, а через цвет передается красота куполов Рождественского собора. Скрытое послание несет в себе и шрифт - от альфы до омеги, что означает - от начала и до конца. А в основе паттернов - мозаика из исторических образов.- Получаются замечательные образцы, которые можно дальше использовать абсолютно в чем угодно - в любом мерче,в любых носителях, витринах, как угодно.Суздаль - один из любимейших городов известного российского дизайнера, Артемия ЛебедеваАртемий Лебедев, дизайнер:- Ему удалось, несмотря на всю туристическую привлекательность, сохранить свою душу. И это очень классно. Это - то настоящее, что есть в этом городе. Хотя, здесь мало жителей, и много туристов. При этом ему удается сохранить вот эту вот тысячелетнюю историю. И я его за это бесконечно люблю. И приезжаю сюда без всяких даже официальных программ и мероприятий, просто напитаться энергией, покайфовать.Владимирский край посетил и губернатор Воронежской области, Александр Гусев.Александр Гусев , губернатор Воронежской области:- Хорошеет, к своему тысячелетию. И, конечно, производит впечатление настоящего такого, русского города, с большой-большой-большой историей.Производить впечатление город-музей будет и дальше. 24 декабря стартует программа "Суздаль - новогодняя столица России".Мария Рябова. Андрей Беляков. Вести - Владимир.