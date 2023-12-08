Важная информация для путешественников из Владимирской области: новый график движения на ГЖД 10...

Важная информация для путешественников из Владимирской области: новый график движения на ГЖД10 декабря 2023 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов, который будет действовать в течение года.«На Горьковской железной дороге предусмотрено курсирование 115 пар пассажирских поездов дальнего следования, что на 6 больше, чем в действующем графике движения. Количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» составит 77 пар. Также совместно с перевозчиками проводится работа и по увеличению составности пассажирских поездов...» - поясняют в пресс-службе РЖД.Новый график направлен на развитие межрегиональных маршрутов. Его можно изучить на официальном сайте РЖД.Так, например, были назначены дополнительные поезда между Казанью и Москвой, а также увеличена периодичность курсирования поездов: «Нижний Новгород – Новороссийск», «Нижний Новгород – Кисловодск» и др.Жители Владимирской области могут обратить внимание на маршрут «Нижний Новгород — Кисловодск»: остановки — в Вязниках, Коврове и во Владимире.Фото: pxfuel.com