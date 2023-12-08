Уборка снега в городе продолжается. В этот раз мэрия опубликовала новый список улиц, где ночью будет работать спецтехника. 8 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 9 декабря будут чистить снег на следующих

Уборка снега в городе продолжается. В этот раз мэрия опубликовала новый список улиц, где ночью будет работать спецтехника. 8 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 9 декабря будут чистить снег на следующих улицах: ул. Володарскогоул. Луначарского (от Лыбедской магистрали до ул. Суздальская)пр-кт Строителей (дублер)ул. Балакирева (от бульвара Художника Иванова до разворотного кольца троллейбуса №