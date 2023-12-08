Инцидент произошел 5 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. В районе 16-ти часов четверо подростков шли по улице Подбельского. Проходя мимо одноэтажного дома №16 компания остановилась,

Инцидент произошел 5 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. В районе 16-ти часов четверо подростков шли по улице Подбельского. Проходя мимо одноэтажного дома №16 компания остановилась, один из мальчишек что-то бросил в открытое окно. Подростки убежали, а в комнате через несколько секунд появилась вспышка. Пост с этой историей, судя по контексту, опубликовал житель дома. Он