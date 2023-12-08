Во Владимире сотрудники прокуратуры начали проверку технического состояния троллейбусов Сотрудники...

Во Владимире сотрудники прокуратуры начали проверку технического состояния троллейбусовСотрудники прокуратуры города Владимира начали проверку технического состояния троллейбусов в областной столице. Причиной стало происшествие, которое чуть не привело к трагедии. Подробности у Веры Куликовой. ЧП произошло в троллейбусе первого маршрута. Во время движения женщина провалилась в люк в полу и сильно повредила ногу. Машина - муниципальной компании "Владимирпассажиртранс". В руководстве предприятия заявляют - все троллейбусы выходящие на линию ежедневно проходят проверку.Михаил Кулибаба - генеральный директор АО "Владимирпассажиртранс":- Выпускающий мастер у нас есть, который проверяет машину, ставит штамп, что машина готова выйти на линию.- Это каждый день происходит?- Ежедневно.Пострадавшая сейчас в БСП. Сегодня женщину перевели из реанимации. Ей предстоит операция и долгое восстановление. Нога раздроблена в нескольких местах. В мэрии опубликовали видео, в котором начальник городского управления транспорта утверждает, что семье принесли извинения.Юрий Иванов, начальник управления транспорта и связи администрации г. Владимира:- Мы находимся на связи с семьей пострадавшей. Руководство АО "Владимирпассажиртранс" лично встречалась с семьей и принесла извинения.Правда, дочь пострадавшей эту информацию не подтверждает.Александра Родионова, дочь пострадавшей:- Состояние тяжелое, но стабильное. 6 декабря в 8.30 я связалась с "Владимирпассажиртрансом", общалась с юристом. Больше никаких встреч, тем более извинений не было. Считаю, что в этом виноваты руководство компании, люди следящие за состоянием транспорта и допустившие такой троллейбус на маршрут. Такого не должно происходить и не должны страдать люди!В самом "Владимирпассажиртрансе" заявляют, что собираются встретиться с женщиной, когда это будет возможно.- Мы не против встретиться с человеком. Просто на данный момент лежит в реанимации. У нас все машины застрахованы по СГОПу, данный человек получит страховку по СГОПу, а также мы готовы пойти на мировое решение.Прокуратура города совместно с сотрудниками ГИБДД сейчас проводит проверку технического состояния троллейбусов Начали с 10 маршрута.Анастасия Деревенцева, помощник прокурора г. Владимира:- Наличие в том числе огнетушителей, если мы говорим о транспортной безопасности, то это наличие камер видеонаблюдения в салоне троллейбуса, ну и наличие доступной среды для инвалидов. Это таблички выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, аудио, звуковой сигнал об остановочных пунктах.Первые три проверенные машины. Каждой по 14-15 лет. По правилам безопасности в троллейбусе должно быть два огнетушителя. На деле не оказалось или ни одного, или один, но не заправленный и находящийся в таком месте, что в случае пожара не достанешь.- Посмотри, где у него стрелочка. Вообще пропала?!В старых троллейбусах нет ни то что камер видеонаблюдения, даже специальных табличек для незрячих и слабовидящих. Только шины на всех машинах новые. Уже радует.По факту ЧП заведено уголовное дело. По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших тяжкий вред здоровью" Идёт расследование.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести - Владимир".