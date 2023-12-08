Во Владимирскую область пришли аномальные морозы. 8 декабря температура воздуха опустилась почти до – 20 градусов. А вот атмосферное давление, наоборот, поднялось. На данный момент оно

Во Владимирскую область пришли аномальные морозы. 8 декабря температура воздуха опустилась почти до – 20 градусов. А вот атмосферное давление, наоборот, поднялось. На данный момент оно составляет 790 миллиметров ртутного столба. Причиной резкого похолодания стал широкий антициклон, который окутал всю континентальную Россию. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Антициклон имеет несколько центров. Ближайший – северо-восточнее нас,