Российские авиакомпании разрабатывают альтернативные маршруты полетов над территорией Ирака и Ирана, а также Персидского и Оманского заливов. После соответствующей рекомендации Росавиации маршруты изменили Аэрофлот и Победа, соответствующую работу ведут также Уральские авиалинии и S7.

Российские авиакомпании разрабатывают альтернативные маршруты полетов над территорией Ирака и Ирана, а также Персидского и Оманского заливов. После соответствующей рекомендации Росавиации маршруты изменили "Аэрофлот" и "Победа"."Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов, – цитирует "Интерфакс" представителя "Аэрофлота".Собеседник агентства добавил, что перевозчик вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации.В свою очередь представитель "Победы" сообщил журналистам, что компания также просчитала альтернативные маршруты и "ждет официальных указаний Росавиации".Как передает ТАСС, пути облета Ирака и Ирана разрабатывают "Уральские авиалинии" и S7.Тем временем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оценить безопасность туризма и авиаперелетов в указанном регионе. Такое поручение он дал вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД России Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и руководителю Минэкономразвития Максиму Орешкину.Как сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов, Медведев также потребовал подготовить предложения по обеспечению безопасности российских граждан с учетом разных сценариев развития ситуации на Ближнем Востоке.В ночь на 8 января Тегеран заявил о начале военной операции, ставшей ответом Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Иран предпринял ракетные атаки на военные базы в Ираке, где размещен американский контингент. Сулеймани был ликвидирован 3 января во время американского авиаудара.Помимо этого, утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана разбился украинский пассажирский лайнер Boeing 737. На борту самолета "Международных авиалиний Украины" были 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв катастрофы – граждане Ирана, также среди погибших – выходцы с Украины, из Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.После этого инцидента Украина приостановила полеты над территорией Ирана до конца расследования причин трагедии.