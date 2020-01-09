В китайском Шеньчжэне продолжается турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 775 тыс. долларов. В состязании определились первые полуфиналистки и одно из мест в четверке лучших заняла россиянка Екатерина Александрова.

В китайском Шеньчжэне продолжается турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 775 тыс. долларов. В состязании определились первые полуфиналистки и одно из мест в четверке лучших заняла россиянка Екатерина Александрова.При этом наша спортсменка на стадии 1/4 финала встречалась с хозяйкой кортов Ван Цян, которую неистово поддерживала местная публика. Китаянки хватило на первый сет, который она уверенно выиграла (6:1), но в дальнейшем сказался общий более высокий класс россиянки, взявшей две решающие партии – 6:4, 6:3.