Передача новейшей многоцелевой подводной лодки Казань запланирована на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Передача новейшей многоцелевой подводной лодки "Казань" запланирована на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом агентству ТАСС рассказал глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.Ранее судостроители пояснили, что сдача субмарины немного задерживается. Необходимо провести еще 4-5 выходов в море, чтобы устранить все замечания заказчиков.Также в середине декабря стало известно об успешных испытаниях вооружения АПЛ "Казань". В Баренцевом море подлодка выпустила несколько торпед по подводной мишени. Все они попали в цель.Атомная подводная лодка "Казань" относится к модернизированному проекту "Ясень-М". По данным из открытых источников, длина корабля – 120 метров, водоизмещение — около 8 тысяч тонн. Вооружение – крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и торпеды.