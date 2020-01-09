Почему Дональд Трамп вместо силового ответа предпочел санкционный? Когда Тегеран успел накопить около двух тысяч баллистических ракет? И уберегут ли они от большой конфликта. Насколько все-таки глубоко зарыт топор войны?

Первые дни после Нового года многих заставили понервничать. После убийства главы иранского спецназа Касема Сулеймани Интернет наполнился предположениями о начале Третьей мировой — сначала шутливыми. Но вскоре угроза полномасштабного конфликта между Ираном и США сделала эти опасения реальными. Между тем заявление Трампа о введении - всего лишь — санкций против Ирана снизило напряженность.Почему Дональд Трамп вместо силового ответа предпочел санкционный? Когда Тегеран успел накопить около двух тысяч баллистических ракет? И уберегут ли они от большой конфликта? Насколько все-таки глубоко зарыт топор войны?Смотрите сегодня на канале "Россия 1" специальный выпуск программы "60 минут". Начало — в 18.00 по московскому времени.