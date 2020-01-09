Недавно стало известно о том, что сына народного артиста Михаила Жванецкого избили возле одного из ресторанов в Москве. Теперь же в Сети появилось видео с места происшествия.

Недавно стало известно о том, что сына народного артиста Михаила Жванецкого избили возле одного из ресторанов в Москве. Теперь же в Сети появилось видео с места происшествия.Инцидент произошел на Минской улице. Устройство засняло, как неизвестные ногами бьют лежащего на крыльце ресторана молодого человека. После злоумышленники достают из карманов пострадавшего личные вещи.Жванецкий-младший рассказал, что по данному происшествию уже написал заявление в полицию. Теперь стражам правопорядка предстоит расследование дела, сообщает телеканал "" со ссылкой на Рен ТВ.