Во второй уикенд нового календарного года в немецком Дрездене пройдет очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. После рождественской многодневки Тур де Ски все ожидали продолжения битвы россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо, но скандинав заболел.

Во второй уикенд нового календарного года в немецком Дрездене пройдет очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. После рождественской многодневки "Тур де Ски" все ожидали продолжения битвы россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо, но скандинав заболел.Норвежский лыжник пропустит этап Кубка мира в Германии из-за болезни и теперь стало ясно, что победитель "Тур де Ски" Большунов в любом случае сохранит лидерство в общем зачете главного коммерческого турнира лыжников, сообщает Евроспорт. У россиянина 1081 балл, у Клебо 1006, а идущий на третьем месте наш Сергей Устюгов имеет 845 очков и даже при самом удачном раскладе не догонит коллегу по сборной.