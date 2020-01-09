В украинском городе Борисполь сотрудницу управления образования Нину Ковадло ранили в руку из арбалета. Вопиющую историю поведал секретарь горсовета Ярослав Годунок на своей странице ..

В украинском городе Борисполь сотрудницу управления образования Нину Ковадло ранили в руку из арбалета. Вопиющую историю поведал секретарь горсовета Ярослав Годунок на своей странице в Facebook.Годунок рассказал, что выпущенный из арбалета болт пробил Ковадло насквозь ладонь и врезался в автомобиль. "Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным, связался с врачами, состояние стабильное, с ней все более менее, кровь предварительно сдавать не нужно", – цитирует автора поста . В данный момент ведутся поиски стрелка.