Известный американский боец смешанного стиля Генри Сехудо, который носит титул чемпиона ведущей лиги ММА UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, не готов выйти на поединок против россиянина Петра Яна. Тренер американца Эрик Альбаррасин сообщил, что у Сехудо другие цели.

Известный американский боец смешанного стиля Генри Сехудо, который носит титул чемпиона ведущей лиги ММА UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, не готов выйти на поединок против россиянина Петра Яна. Тренер американца Эрик Альбаррасин сообщил, что у Сехудо "другие цели"."Генри не собирается драться с Яном, — цитирует слова Альбаррасина агентство ТАСС. – В его планы на сегодняшний день входит поединок с Жозе Алду". Ранее Ян неоднократно вызывал Сехудо на бой, а после серии из шести побед в рамках турниров UFC заслужил, по мнению экспертов, чемпионский поединок.Сехудо после выигрыша турнира по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр-2008 в Пекине перешел в ММА и там провел 17 боев, одержав победы в 15-ти поединках. Он завоевал два титула в самых малых весовых категориях, но, по некоторым данным, от пояса в наилегчайшем весе отказался.Ян имеет на своем счету 15 боев и 14 побед. В рамках турниров UFC он провел шесть последних по времени поединков и во всех вышел победителем. Однако руководство Лиги пока не предоставило россиянину права на чемпионский бой.