Столичный ЦСКА намерен побороться за нападающего итальянского Удинезе Фелипе Визеу. Основным претендентом на бразильца является клуб с его исторической родины – Атлетико Паранаэнсе, однако теперь игрок взял время на размышления.

Столичный ЦСКА намерен побороться за нападающего итальянского "Удинезе" Фелипе Визеу. Основным претендентом на бразильца является клуб с его исторической родины – "Атлетико Паранаэнсе", однако теперь игрок взял время на размышления.Визеу 22 года. За "Удинезе" он выступает с лета 2018 года, куда он перебрался из бразильского "Фламенго", воспитанником которого и является. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Tutto Udinese, в Италии юный форвард не прижился, проведя лишь пять игр. После этого он уехал в аренду в "Гремио". В Бразилии он сыграл 13 матчей, забив один гол.Отметим, что Визеу вызывается в молодежную сборную Бразилии. На свой счет юный нападающий записал шесть голов в 11 матчах.