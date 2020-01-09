В Петербурге произошла смертельная авария. Парень и его девушка переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на полной скорости буквально снес 37-летний водитель ..

В Петербурге произошла смертельная авария. Парень и его девушка переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на полной скорости буквально снес 37-летний водитель иномарки.Пара уже почти дошла до тротуара, когда заметила несущуюся на них машину. По данным , водитель перед "зеброй" даже не попытался затормозить. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.