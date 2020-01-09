Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные остаются в состоянии боевой готовности. Вице-президент Майк Пенс сообщил, что получил воодушевляющие разведданные. Якобы Иран предписал всем своим союзникам воздержаться от действий против США.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные остаются в состоянии боевой готовности. Вице-президент Майк Пенс сообщил, что получил "воодушевляющие разведданные". Якобы Иран предписал всем своим союзникам воздержаться от действий против США.Европейские страны традиционно выступили в поддержку Соединенных Штатов. То же самое сделала Япония, передает телеканал "Россия 24".Генсек ООН Антониу Гуттереш написал в Twitter, что высоко оценил признаки деэскалации конфликта в Персидском заливе. Он отметил, что мир не может позволить себе очередной войны.