Бывший полузащитник сборной России и Локомотива Дмитрий Тарасов отправится на сбор с Рубином. Если 32-летний футболист подойдет казанцам, то с ним будет подписан контракт.

Бывший полузащитник сборной России и "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправится на сбор с "Рубином". Если 32-летний футболист подойдет казанцам, то с ним будет подписан контракт.Тарасов покинул "Локомотив" в мае прошлого года и не играл полгода. Завершать карьеру полузащитник не собирается, и в настоящее время Тарасов занят поиском нового клуба. Не исключено, что таковым станет "Рубин". Тарасов отправится на первый сбор с казанцами. По итогам сбора станет известно, станет ли Тарасов игроком "Рубина" или продолжит искать себе новую команду.Дмитрий Тарасов является воспитанником московского "Спартака". Полузащитник играл за "Томь", "Москву", а с 2010 выступал за "Локомотив". В составе железнодорожников он становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок России.