В списках пассажиров лайнера Boeing Международных авиалиний Украины (МАУ), разбившегося через 2 минуты после взлета из аэропорта Тегерана, было 169 человек. Как сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, два человека на борт не сели.

В списках пассажиров лайнера Boeing Международных авиалиний Украины (МАУ), разбившегося через 2 минуты после взлета из аэропорта Тегерана, было 169 человек. Как сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, два человека на борт не сели.Ранее сообщалось, что во время авиакатастрофы самолета, летевшего в Киев, погибли 167 пассажиров (в основном — иранцы) и 9 членов экипажа – они были гражданами Украины.Гражданами какой страны были два пассажира, которые не полетели на этом самолете, Данилов не уточнил, передает РИА Новости.Позже стало известно, что еще один человек, который мог находиться на этом самолете, — находящийся в Тегеране гражданин Украины Андрей Бузаров.Он собирался взять билет в Киев на рейс МАУ 8 января. Однако, рассказал украинец изданию Страна.ua, 4 января он пришел в офис в авиакомпании, и там ему рекомендовали купить билет на 9 января, поскольку он был дешевле.При этом организаторы конференции, в которой участвовал Бузаров, настаивали, чтобы он купил билет на 8 января, поскольку оплата за еще одни сутки проживания в отеле не была предусмотрена.Мужчина предпочел за собственные средства оплатить еще один день в гостинице и взял билет все-таки на 9 января.Это решение спасло ему жизнь, хотя рейс в Киев, на который он купил билет, теперь отменен.Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что с 9 января Киев приостанавливает полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы.Момент падения лайнера попал на видео.По предварительным данным, причиной аварии стал пожар авиадвигателя. Однако ряд экспертов, в том числе американский эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института Арнольд Барнетт, считает, что крушение авиалайнера выглядит "очень странно" и не похоже на известные случаи проявления технических проблем.