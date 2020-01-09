В этом году одной из самых звёздных актрис Голливуда Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет. Однако поклонников волнует не круглая дата и даже не очередная успешная роль в сериале Утреннее шоу, всем куда важнее личная жизнь Дженнифер, а точнее её отсутствие.

В этом году одной из самых звёздных актрис Голливуда Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет. Однако поклонников волнует не круглая дата и даже не очередная успешная роль в сериале "Утреннее шоу", всем куда важнее личная жизнь Дженнифер, а точнее её отсутствие.Прошло уже больше года с развода Дженнифер и Джастина Теру, но до сих пор у звезды не было официальных отношений. Несмотря на это, в последнее время актрису пытаются уличить в тайном романе с её бывшим мужем Брэдом Питтом, с которым она возобновила общение. Также в сети постоянно появляются фотографии беременной Энистон, но слухи так и остаются слухами.Но больше всего поклонников тревожит то, что у актрисы всё ещё нет детей. Однако по словам самой Дженнифер, её всё устраивает. Она в своём возрасте так и не почувствовала, что хочет иметь детей, и в ближайшем будущем планирует продолжать заниматься карьерой.13 Ноя 2019 в 1:02 PST"Дженнифер не хочет заводить детей, потому что она эгоистка и карьеристка" – вот два самых главных заблуждения обо мне. Еще говорят, что у меня разбито сердце. Это не так. Никто не знает, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми, через что я прошла с медицинской и эмоциональной точек зрения. На женщин оказывается давление, что они должны быть матерями. А если они ими не становятся, их считают испорченными. Может, моя цель в этом мире не в том, чтобы оставить после себя потомство? Может, существуют другие важные вещи, которые я могу и должна сделать?", – призналась Энистон в интервью журналу ELLE.